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Движение в районе столичного поселения Кленовского ограничат 6 февраля
Фото: Анастасия Кирсанова

Движение в районе столичного поселения Кленовского ограничат 6 февраля

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, поселение Клёновское Карта всех событий

Движение в районе поселка Кленовское ограничат в связи с проведением киносъемок. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что ограничение будет действовать в субботу, 6 февраля, в период с 07:00 до 17:00. Движение перекроют в местном проезде 46Н-08928.

Движение в районе столичного поселения Кленовского ограничат 6 февраляФото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

Ранее сообщалось, что движение ограничат около станции столичного метро «Некрасовка» из-за проведения дорожных работ.

Читайте также: Движение на участке Дмитровского шоссе ограничили до конца 2023 года

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