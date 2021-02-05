Движение в районе столичного поселения Кленовского ограничат 6 февраля

Фото: Анастасия Кирсанова

Россия, Москва, поселение Клёновское Карта всех событий

Движение в районе поселка Кленовское ограничат в связи с проведением киносъемок. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что ограничение будет действовать в субботу, 6 февраля, в период с 07:00 до 17:00. Движение перекроют в местном проезде 46Н-08928.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

Ранее сообщалось, что движение ограничат около станции столичного метро «Некрасовка» из-за проведения дорожных работ.

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