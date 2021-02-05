Участников картеля при госзакупках горючего оштрафовали на 400 миллионов рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации раскрыла картель по поддержанию цен при госзакупках горюче-смазочных материалов. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что шесть организаций признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Общая сумма штрафов компаниям составила более 400 миллионов рублей.

По данным ФАС, с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года участники картеля поддерживали цены на 65 торгах на поставку горюче-смазочных материалов для нужд государственных органов власти, унитарных предприятий, государственных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления. Общая выручка картеля превысила 900 миллионов рублей. Он действовал несколько лет на территории России. Затраты на покупку горюче-смазочных материалов по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.

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