Более тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Великобритании

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Более тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции за сутки в Великобритании. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки число новых случаев коронавируса в Великобритании составило 19 114. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в Соединенном Королевстве выявили почти у 3,9 миллиона человек, умерли 111 264 пациента. Вакцину от коронавируса в Великобритании уже получили около 11 миллионов жителей, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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