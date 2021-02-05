Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Великобритании
Фото: pixabay.com

Более тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Великобритании

Кирилл Николаев

В мире

Более тысячи человек скончались от коронавирусной инфекции за сутки в Великобритании. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки число новых случаев коронавируса в Великобритании составило 19 114. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в Соединенном Королевстве выявили почти у 3,9 миллиона человек, умерли 111 264 пациента. Вакцину от коронавируса в Великобритании уже получили около 11 миллионов жителей, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ узнали о планах властей Британии ввести «паспорта вакцинированного»

статистикаВеликобританиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте