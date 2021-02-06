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Министерство просвещения РФ откроет центр по вопросам школьного питания
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство просвещения РФ откроет центр по вопросам школьного питания

Татьяна Плотникова

Общество

В России с 1 марта начнет работу мониторинговый центр по вопросам организации горячего питания школьников. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Министерство просвещения РФ.

В пресс-службе ведомства рассказали, что центр откроется на базе подведомственного Министерству Института возрастной физиологии. Организация будет помогать систематизировать информацию по обеспечению младших школьников горячим питанием.

В функции центра также войдет работа с данными, связанными с разработкой региональных стандартов организации питания. Как пояснил первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко, это особенно важно, поскольку в каждом субъекте РФ имеется собственная специфика и территориальные особенности питания.

Глушко также отметил, что Минпросвещения уделяет особое внимание работе с информационным полем по отслеживанию негативных отзывов об организации горячего питания.

— Мы должны разъяснять родителям на официальных страницах, в родительских чатах, какие принимаются меры, например, по смене поставщика, улучшению качества продукции. Об этом нужно сообщать, чтобы люди видели, что их обращения дают результат, — рассказал он.

Глушко подчеркнул, что организация питания в школах требует межведомственного взаимодействия на региональном уровне и участия разных министерств субъектов РФ, так как деятельность в этой области влияет, в числе прочего, на развитие сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте Минпросвещения.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по организации здорового питания школьников.

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