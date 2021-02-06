СМИ узнали об обсуждении в Германии механизма отключения «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Власти Германии изучают возможность применения некого механизма, предусматривающего перекрытие подачи газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом в субботу, 6 февраля, пишут немецкие средства массовой информации со ссылкой на источники.

Как утверждают СМИ, канцлер Ангела Меркель и глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не намерены отказываться от участия в проекте строительства «Северного потока — 2», в том числе с учетом смены президента США.

При этом власти Германии, по словам источников, обсуждают идею снабжения трубопровода механизмом отключения. Он позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается оказать давление на Украину посредством сокращения поставок газа.

Соответственно, пресловутый механизм сделал бы «практически невозможным» для России использование «Северного потока — 2» в качестве рычага воздействия на Украину, пишет издание WirtschaftsWoche.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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