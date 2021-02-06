Россию обвинили в проблемах с нехваткой электроэнергии на Украине

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Нехватка электроэнергии на Украине «совершенно очевидно» связана со вмешательством России. Такое мнение выразил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Он признал, что дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает нормальной работе энергоблоков ТЭС. Это может отразиться на доступе потребителей к соответствующим ресурсам.

Гончар предположил, что проблема возникла не на пустом месте. По его словам, перебои с электричеством проистекают либо от безалаберности властей, не осуществляющих контроль над запасами топлива, либо от умышленных действий игроков на рынке.

— Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину, — пишет Гончар в своей статье для издания «Главред».

Эксперт отметил, что проблему можно решить и избежать веерных отключений, если закупить электроэнергию у Белоруссии или России. Второй вариант менее желателен, поскольку означает, что Киев должен просить помощи у «страны-агрессора», считает Гончар.

Специалист по вопросам энергетики добавил, что на данный момент ситуация с электричеством на Украине не близка к апокалипсису и погружению во мрак, однако меры принимать нужно, чтобы последствия были менее ощутимыми.

Напомним, 2 и 3 февраля на двух украинских электростанциях — Кураховской и Запорожской ТЭС — произошли аварии, которые привели к отключению энергоблоков. Кроме того, на второй станции произошел пожар на подстанции. Внутренних ресурсов для решения проблемы не хватило. В результате потребители в центральной части Украины столкнулись с нехваткой электричества.

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