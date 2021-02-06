Стало известно, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек

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Инновационная вакцина против аллергии на кошек, а также против гепатита B может появиться в России в 2023 году. Об этом заявил профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.

Разработку данного препарата Валента ведет совместно с командой Сеченовского университета. Как рассказал ученый, в этом году они планируют скомпоновать лекарство, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Если все пойдет по плану, осенью 2021-го будет готова молекула, в марте следующего года будут получены данные о безопасности, а летом 2022-го эксперты смогут начать прививать участников испытаний средства.

— С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС, — подчеркнул профессор.

Он выразил уверенность, что это будет лучшей вакциной, которую только можно придумать против аллергии на кошек, так как она будет безопасной и может производиться средствами генной инженерии. Ее также будет просто и удобно использовать: чтобы выработался иммунный ответ, нужно сделать пять инъекций, после чего необходимо прививаться каждые полгода.

По словам Валенты, сначала планируется создание терапевтической вакцины, затем — профилактической.

— Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек, — допустил ученый.

Он уточнил, что у вакцины будет один положительный «побочный» эффект. Привившись препаратом от аллергии на кошек, человек также защитится от аллергии на собак и маленьких животных вроде морских свинок.

— Таким образом, пациент прививается и против аллергии на этих животных, — заключил Валента в интервью РИА Новости.

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