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Коронавирус выявили у 2214 человек в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 2214 человек в Москве за сутки

Ростислав Зубков

Общество

В Москве зарегистрировано 2214 новых случаев коронавируса, информирует столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 6 февраля.

По официальным данным, всего с начала пандемии в Москве выявили 941 696 случаев ковида.

Число летальных исходов, связанных с инфекцией, выросло в столице на 60 за последние 24 часа и достигло 13 832. При этом выздоровели в общей сложности 844 165 горожан (плюс 4333 вылечившихся за сутки).

Уточняется, что в московские больницы были госпитализированы 903 человека с вирусом за сутки.

(новость дополняется)

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