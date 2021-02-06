Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Звездный диетолог Мойсенко назвала главную опасность недостаточного потребления воды
Фото: pexels.com / Stephan Müller

Звездный диетолог Мойсенко назвала главную опасность недостаточного потребления воды

Никита Абрамов

Здоровье

Для организма крайне необходимо ежедневно потреблять достаточное количество воды. Об этом рассказала звездный диетолог Римма Мойсенко.

Малое количество воды в организме приводит к тому, что токсины и вредные вещества выводятся в меньших размерах. Из-за этого начинается процесс окисления органов.

— Во-первых, они омывают структуру головного мозга, у человека усиливается аппетит. В кишечнике перестает жить нормальная среда и порождается условно патогенная, которая требует дрожжей, кондитерских изделий и прочего сладкого. Так человек становится зависимым, — рассказала диетолог.

Мойсенко объяснила, как рассчитать ежедневное индивидуальное потребление обычной воды.

— Ее надо принимать в количестве 30 миллилитров на килограмм массы тела. Распределить полученное количество на весь день и после 19:00 уже ничего не пить, — цитирует диетолога ФАН.

Эксперт напомнила, что для поддержания микрофлоры организма необходимо выпивать ежедневную норму обычной чистой воды.

Читайте также: Привычки и круг общения: диетолог рассказала, как сохранить вес после похудения

питьевая водадиетологздоровье
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте