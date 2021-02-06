Звездный диетолог Мойсенко назвала главную опасность недостаточного потребления воды

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Для организма крайне необходимо ежедневно потреблять достаточное количество воды. Об этом рассказала звездный диетолог Римма Мойсенко.

Малое количество воды в организме приводит к тому, что токсины и вредные вещества выводятся в меньших размерах. Из-за этого начинается процесс окисления органов.

— Во-первых, они омывают структуру головного мозга, у человека усиливается аппетит. В кишечнике перестает жить нормальная среда и порождается условно патогенная, которая требует дрожжей, кондитерских изделий и прочего сладкого. Так человек становится зависимым, — рассказала диетолог.

Мойсенко объяснила, как рассчитать ежедневное индивидуальное потребление обычной воды.

— Ее надо принимать в количестве 30 миллилитров на килограмм массы тела. Распределить полученное количество на весь день и после 19:00 уже ничего не пить, — цитирует диетолога ФАН.

Эксперт напомнила, что для поддержания микрофлоры организма необходимо выпивать ежедневную норму обычной чистой воды.

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