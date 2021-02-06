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«Лучшая семья»: Джиган поделился снимком семьи на фоне верблюдов
Фото: @iamgeegun / Официальный аккаунт Джигана в Instagram

«Лучшая семья»: Джиган поделился снимком семьи на фоне верблюдов

Никита Абрамов

Звезды

Российский хип-хоп исполнитель Джиган в очередной раз поделился фотографиями своей семьи с отдыха. На снимках он запечатлен вместе со своей женой и детьми рядом с кораблями пустыни — верблюдами.

Младший сын рэпера сидит у него на руках и с опаской оглядывается на рядом стоящего верблюда, которого его папа гладит за нос.

Подписчики принялись бурно обсуждать публикацию Джигана.

«Лучшая семья»; «Самый крутой папа на свете»; «Тебе можно позавидовать»; «В царстве верблюдов»; «Смотреть на вас одно удовольствие», — написали поклонники исполнителя в комментариях под постом в Instagram.

Читайте также: «Ваша копия!»: Джиган растрогал подписчиков фотографией с младшим сыном

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