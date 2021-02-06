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Народный календарь. Как избежать серьезных проблем 7 февраля
Фото: https://pixabay.com/ru

Народный календарь. Как избежать серьезных проблем 7 февраля

Василий Плиткин

Общество

Это воскресенье, 7 февраля, в народном календаре получило название Григорьев день, Григорий Богослов, Григорий-весноуказатель. Православные христиане почитают святителя Григория Богослова, епископа малазийского города Назианза.

В этот день запрещалось стричь волосы и ногти. Считалось, что это может привести к серьезным проблемам, решить которые будет непросто. Тот, кто плюнет себе под ноги, жнет неудача в дороге.

Наши предки верили, что все, сказанное в этот день, сбывалось, поэтому люди старались следить за своей речью. Люди старались заниматься благотворительностью в этот день и не рассказывать о ней, чтобы хорошие дела были засчитаны после смерти.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как избежать серьезных проблем 7 февраля

Приметы погоды гласили, что если синица поет, то скоро похолодает. Если пошел снег, то осень будет ранней. Если вы услышали капель, скоро грянут морозы.

7 февраля отмечается День российского бизнес-образования. 226 лет назад порт Хаджибей переименован в Одессу. 158 лет назад в США запатентован первый огнетушитель

В этот день родились английский писатель Чарльз Диккенс, музыканты Дитер Болен и Анита Цой, актер Константин Крюков.

Именины отмечают Виталий, Григорий, Александр, Дмитрий, Феликс, Моисей, Анатолий, Степан, Василий, Петр.

Читайте также: Народный календарь. Что запрещено делать в День святой Ксении Петербургской, 6 февраля

народный календарьВидео ВМвера в приметы
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