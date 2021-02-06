Дневной центр для бездомных открыли в Москве

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Россия, Москва, 1-й Басманный переулок, 4 Карта всех событий

В Москве открыли дневной центр для бездомных «Зеленый свет», где они смогут погреться, постирать свои вещи и получить психологическую помощь. Об этом рассказала президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева в субботу, 6 февраля.

По ее словам, центр находится по адресу Первый Басманный переулок, дом 4. Сотрудники организации нашли помещение, которое расположено ближе к трем вокзалам, сделали в нем ремонт.

— В течение всего дня могут приходить люди, там можно погреться, постираться, там есть горячий чай, можно побеседовать с психологом, юристом, посмотреть кино, — цитирует Демичеву РИА Новости.

Она также рассказала, что подобные центры каждый день могут посещать около 70 человек. Помимо этого, благотворительная организация по средам раздает бесплатные обеды в районе Павелецкого вокзала. Нуждающимся там же раздают теплые вещи, добавила Ольга Демичева.

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