Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дневной центр для бездомных открыли в Москве
Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Дневной центр для бездомных открыли в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 1-й Басманный переулок, 4Карта всех событий

В Москве открыли дневной центр для бездомных «Зеленый свет», где они смогут погреться, постирать свои вещи и получить психологическую помощь. Об этом рассказала президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева в субботу, 6 февраля.

По ее словам, центр находится по адресу Первый Басманный переулок, дом 4. Сотрудники организации нашли помещение, которое расположено ближе к трем вокзалам, сделали в нем ремонт.

— В течение всего дня могут приходить люди, там можно погреться, постираться, там есть горячий чай, можно побеседовать с психологом, юристом, посмотреть кино, — цитирует Демичеву РИА Новости.

Она также рассказала, что подобные центры каждый день могут посещать около 70 человек. Помимо этого, благотворительная организация по средам раздает бесплатные обеды в районе Павелецкого вокзала. Нуждающимся там же раздают теплые вещи, добавила Ольга Демичева.

Читайте также: Более семи тысяч платежей совершили москвичи на благотворительном сервисе

помощь бездомным людямприют для бездомныхподдержка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте