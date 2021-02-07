«Красотульки»: Лобода запечатлелась с подросшими дочками

Светлана Лобода опубликовала семейное фото / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода снова стала наставницей шоу «Голос. Дети». Несколько дней подряд она провела на съемках «слепых прослушиваний». Только на днях артистка смогла вернуться домой, где ее ждали дочки Евангелина и Тильда. Знаменитость поделилась с фанатами семейным фото с подросшими наследницами.

На снимке девочки нюхают цветы, которые принесла мама. Лобода предстала в кадре в махровом халате с рисунком короны. А дочки буквально зарылись в бутоны. Певица пока скрывает лицо двухлетней Тильды.

— Уставшая, но счастливая, после трех съемочных дней «Голос.Дети», наконец, оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать любовь, — написала Лобода в Instagram.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие отметили, что дочки певицы заметно подросли.

«Такое атмосферное фото»; «Три счастливые малышки»; «Как подросла малышка»; «Красотульки»; «Каждой красотке по букету»; «Девчата такие нежные», — написали фолловеры.

Ранее Лобода восхитила поклонников блестящим нарядом. Она запечатлелась в эффектном блестящем комбинезоне темно-синего цвета. Наряд с глубоким декольте дополнили широкий пояс и туфли на шпильке.

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