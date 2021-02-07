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В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 16 048 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что случаи выявлены в 85 регионах страны. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве — 3657, следом идут Санкт-Петербург и Подмосковье — 2339 и 950 случаев соответственно.

В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за последние 24 часа зафиксировали 432 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровело 19 884 человека.

Всего в России на данный момент выявлен 3 967 281 случай коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3 456 210 пациентов.

В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал причины повторного заражения COVID-19.

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