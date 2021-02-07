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Астролог Никольская рассказала о трех главных событиях февраля 2021 года
Фото: pixabay.com

Астролог Никольская рассказала о трех главных событиях февраля 2021 года

Никита Абрамов

Общество

Астролог Алена Никольская рассказала о трех главных событиях февраля наступившего года, которые нельзя пропустить. Эксперт также сообщила, чтопериод с 8 по 14 февраля будет полон любви и спокойствия.

— До этого февраль начался очень активно, бурно и для многих довольно напряженно. Все буквально искрило. Ну а эта неделя будет полегче, — пояснила астролог.

Она также отметила, что три важнейших события месяца можно будет обернуть в свою пользу.

— Во-первых, на протяжении всего февраля у нас с вами на небе будет стоять большая конфигурация, которая называется малым парадом планет — когда несколько планет солнечной системы в одном секторе, — рассказала астролог.

Кроме парада планет, с 11 на 12 февраля пройдет второе событие: новолуние.

— И в этот день как раз войдет в свои права Белый Металлический Бык. А это значит, что все темы, которые связаны с отношениями, здоровьем и финансами, будут для нас крайне важны в ближайший год. А из-за того, что новолуние при параде планет, — еще и ближайшие десять лет, — подчеркнула Никольская.

Третье событие: День всех влюбленных, который пройдет 14 февраля. Астролог посоветовала его встретить со своей второй половинкой, так как совместное времяпрепровождение положительно скажется на укреплении отношений в любой паре, сообщает Пятый канал.

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астрологияДень всех влюбленных парад планет
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