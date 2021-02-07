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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3657 пациентов за сутки
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3657 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки вылечились 3 657 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее число тех, кто вылечился, увеличилось до847 822.

За последние 24 часа в Москве выявили 2 028 новых случаев заражения, госпитализирован 761 человек, скончались 64 пациента.

В России за минувшие сутки выявили 16 048 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране зафиксировали 432 летальных исхода.

Ранее вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок.

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