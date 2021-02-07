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СМИ: Более 150 человек пропали при сходе ледника в Индии
Фото: pixabay.com

СМИ: Более 150 человек пропали при сходе ледника в Индии

Юлия Ямпольская

Происшествия

Свыше 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

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