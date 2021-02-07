Врач-терапевт назвала неожиданный симптом, сигнализирующий о сердечном приступе

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Врач-терапевт Алка Патель рассказала о неожиданном симптоме, который может сигнализировать о проблемах с сердцем.

По ее словам, боль в зубах и челюсти может говорить о сердечном приступе. Это связано с расположением в организме блуждающего нерва, который проходит от мозга к брюшной полости. Передаваемые этим нервом сигналы могут коснуться лицевой области и области сердца.

— Боль в сердце ощущается не только в груди — ее можно почувствовать в зубах и челюсти, — цитирует врача «Экономика сегодня».

По такому специфическому симптому врачи могут определить сердечный приступ.

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