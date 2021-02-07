Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, регулирующих артериальное давление

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Диетолог Елена Соломатина рассказала про продукты, которые помогают корректировать артериальное давление. Однако, отметила эксперт, эти продукты работают только в случае периодических отклонений давления от нормы.

Диетолог пояснила, что считает наиболее действенными свекольный и морковный соки. Они способствуют выработке оксида азота, что приводит к расширению сосудистой стенки.

Также она посоветовала разнообразить рацион орехами и семечками, которые содержат магний. Их полезно употреблять в качестве профилактики гипертензии.

Соломатина добавила, что жареные и соленые продукты приводят к повышению давления.

— Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе, кофе не влияет на повышение давления, — отметила Соломатина в эфире телеканала «Звезда».

Однако диетолог уточнила, что если у человека есть предрасположенность, то кофе, энергетик или крепкий чай могут тут же спровоцировать повышение давления.

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