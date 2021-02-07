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Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не стоит употреблять фрукты
Фото: www.sxc.hu

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не стоит употреблять фрукты

Никита Абрамов

Здоровье

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, каким людям не следует употреблять в пищу фрукты. Также она отметила, что тем, кому фрукты можно включить в рацион питания, следует их употреблять в первой половине дня.

По словам Степановой, на данный момент у многих людей наблюдается синдром избыточного бактериального, грибкового роста, а также у многих нарушен микробиом кишечника.

— Многим людям в определенный период, когда они восстанавливают свое здоровье, вообще фрукты не рекомендованы. Если уж их и есть, то даже не после приема пищи, а до. Лучше в первой половине дня и вообще на завтрак, — цитирует эксперта «Звезда».

Степанова подчеркнула, что многим людям не рекомендуется употреблять фрукты в большом количестве.

Также она уточнила, что следует отдать предпочтение более кислым видам фруктов, нежели сладким.

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