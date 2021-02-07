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Водителям объяснили пути объезда из-за возгорания автомобиля в тоннеле на севере Москвы
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Водителям объяснили пути объезда из-за возгорания автомобиля в тоннеле на севере Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Алабяно-Балтийский тоннель Карта всех событий

Объехать перекрытый участок в районе Алабяно-Балтийского тоннеля можно через Ленинградский проспект. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на Ленинградский проспект можно выехать через Песчаную улицу или повернув с улицы Алабяна.

Ранее сообщалось, что движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону улицы Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Сведения о пострадавших не поступали.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

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