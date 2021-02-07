Кардиолог рассказала, когда низкое давление может быть смертельно опасно

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Врач-кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк рассказала о случаях, когда низкое давление может привести к смертельной опасности.

Тошнота, головокружение, сонливость, а также апатия могут быть симптомами гипотензии — пониженного артериального давления.

Опасное давление начинается с показателей 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако не стоит сразу вызывать скорую помощь. Необходимо для начала проанализировать ситуацию. Если это давление является нормой для пациента, то не стоит бить тревогу.

Однако если такие показатели человек видит впервые, то нужно вызвать медиков.

— Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, одышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания, — цитирует терапевта 5-tv.ru.

В таком случае, считает Гаврилюк, необходимо срочно доставить пациента в больницу.

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