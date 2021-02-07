Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России в 2020 году

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По предварительным данным, в 2020 году в России уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на церемонии вручения ежегодной премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака.

По его словам, высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым была необходима неотложная помощь. Онкологическая служба в полном объеме выполняла свою работу.

Также Мурашко добавил, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительное оборудование и новые лекарства для лечения онкологии. Вертикально интегрированная система, позволяющая отслеживать лечение пациента на всем этапе лечения, внедряется в пилотных регионах.

— Я надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ оценил работу системы ОМС в период пандемии.

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