Названы четыре имени мужчин, склонных к предательству и двуличию

Фото: фильм «Измена» (2006)

Именологи назвали четыре мужских имени, носители которых наиболее склонны к предательству и двуличию. Специалисты проводили исследования по данной проблеме.

Так, по словам именологов, Виталии, как правило, сообразительны, настойчивы и тщеславны. Поставив цель, они добиваются своего, в том числе, с помощью хитрости. Этим мужчинам свойственна изворотливость ума, если они видят личную выгоду. Виталии, почуяв вкус победы, могут поменять приоритеты, и не в пользу той, кто сейчас с ними рядом.

Всеволоды зачастую талантливы и умеют манипулировать людьми. При этом им свойственен нарциссизм. Они живут по принципу «цель оправдывает средства» и часто строят успешную карьеру, «идя по головам». Поэтому существует опасность, что такие мужчины не глядя променяют работу на возлюбленную и создание семьи.

Мужчины с этим именем Геннадий отличаются легким нравом, они быстро сходятся с незнакомыми людьми. При этом они редко думают о чувствах других, руководствуясь получением личной выгоды. Геннадии любознательны и расчетливы, могут пустить пыль в глаза, исказить факты для того, чтобы добиться своего. Они часто выбивают себе место под солнцем и занимают желаемую должность, а чувства их близких для них не очень важны.

Игори непостоянны в своих желаниях и стремлениях, их настроение меняется очень часто. Такие мужчины отличаются лукавством, нередко они заводят нужные знакомства и дружат только с «полезными» людьми. Игори легко подстраиваются под любые обстоятельства, могут кардинально менять свои принципы, поэтому полагаться на такого человека проблематично, передает Пятый канал.

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