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Познер рассказал, когда россияне снова смогут путешествовать по миру
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Познер рассказал, когда россияне снова смогут путешествовать по миру

Виктория Родимкина

Общество

Телеведущий Владимир Познер отметил, что россияне, скорее всего, уже к июлю смогут свободно путешествовать в разные страны. Он предположил, что в конце июня карантин из-за коронавируса во многих странах закончится, а это позволит миру вернуться к нормальной жизни.

— У меня есть ощущение, что к июлю это будет рассасываться. То есть уже можно будет из России выезжать в разные страны, — пояснил журналист.

Он отметил, что на снятие ограничений из-за пандемии может повлиять масштабная вакцинация. При этом телеведущий сообщил, что возможность свободно передвигаться по миру будет зависеть не только от России, но и от других стран. Пока Владимир Познер оценил эпидемиологическую ситуацию в Англии, Германии и Франции как не самую хорошую.

Телеведущий не раз призывал отрицающих пандемию изменить свои взгляды на ситуацию и соблюдать все меры. Помимо этого, Познер говорил, что собирается пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает ресурс «Познер Online».

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Владимир Познерпандемиякоронавирус
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