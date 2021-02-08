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Матвиенко назвала Россию лидером по реакции на современные вызовы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Матвиенко назвала Россию лидером по реакции на современные вызовы

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия реагирует на современные вызовы как безусловный лидер, достижения страны по праву признаются во всем мире.

— Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: все больше стран регистрируют нашу вакцину от коронавируса, спрос на нее растет, — уточнила представитель Совфеда.

Она напомнила о том, что недавно издание The Lancet опубликовало итоги третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В публикации подтверждаются эффективность и безопасность препарата.

В своем блоге на сайте Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что одним из важных смыслов Года науки и технологий станет решение задачи лидерства в новой системе координат. Определить ключевые условия в этом должны экспертное и научное сообщество.

Спикер СФ добавила, что целью нового года станет создание механизмов для реализации творческого потенциала людей.

Напомним, во вторник, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

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