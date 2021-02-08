Матвиенко назвала Россию лидером по реакции на современные вызовы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия реагирует на современные вызовы как безусловный лидер, достижения страны по праву признаются во всем мире.

— Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: все больше стран регистрируют нашу вакцину от коронавируса, спрос на нее растет, — уточнила представитель Совфеда.

Она напомнила о том, что недавно издание The Lancet опубликовало итоги третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В публикации подтверждаются эффективность и безопасность препарата.

В своем блоге на сайте Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что одним из важных смыслов Года науки и технологий станет решение задачи лидерства в новой системе координат. Определить ключевые условия в этом должны экспертное и научное сообщество.

Спикер СФ добавила, что целью нового года станет создание механизмов для реализации творческого потенциала людей.

Напомним, во вторник, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Валентина Матвиенко направит партиям обращение о равных возможностях для женщин