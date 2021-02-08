СМИ: Три человека пострадали при столкновении японской подлодки с судном

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Не менее трех человек пострадали при столкновении подводной лодки Сил самообороны Японии с коммерческим судном. Об этом сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на представителей военных кругов в понедельник, 8 февраля.

Ранее генсек японского правительства Кацунобу Като оценил последствия случившегося. По его словам, повреждений на корпусах не было обнаружено.

По предварительным данным, столкновение произошло во время погружения подводной лодки. Трое служащих, которые находились на борту подлодки, получили незначительные ушибы.

После произошедшего был создан кризисный штаб по сбору и анализу поступающей информации. Глава кабмина Ёсихидэ Суга призвал сделать все, чтобы обеспечить безопасное нахождение людей на суднах.

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