Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Три человека пострадали при столкновении японской подлодки с судном
Фото: pixabay.com

СМИ: Три человека пострадали при столкновении японской подлодки с судном

Виктория Родимкина

Происшествия

Не менее трех человек пострадали при столкновении подводной лодки Сил самообороны Японии с коммерческим судном. Об этом сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на представителей военных кругов в понедельник, 8 февраля.

Ранее генсек японского правительства Кацунобу Като оценил последствия случившегося. По его словам, повреждений на корпусах не было обнаружено.

По предварительным данным, столкновение произошло во время погружения подводной лодки. Трое служащих, которые находились на борту подлодки, получили незначительные ушибы.

После произошедшего был создан кризисный штаб по сбору и анализу поступающей информации. Глава кабмина Ёсихидэ Суга призвал сделать все, чтобы обеспечить безопасное нахождение людей на суднах.

Читайте также: Пропавшую в горах Чечни группу из 14 человек нашли спустя сутки

подводная лодкавоенные действияЯпония
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Все мнения
О проекте