Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков рассказал о планах по улучшению жизни пенсионеров в России
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал о планах по улучшению жизни пенсионеров в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В направлении улучшения жизни пенсионеров в России с 1990-х годов проделан огромный путь, но он недостаточен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля.

Он отметил, что нельзя жить все время прошлым, нужно всегда смотреть в будущее. Представитель Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в плане пенсионного обеспечения в стране еще предстоит много работы.

Песков пояснил, что в одночасье невозможно всем сделать большие пенсии, но поэтапно работа в этом направлении ведется.

— Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен. Президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом. Притом вы видите, что динамика поступательная, — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что государство поэтапно принимает меры по улучшению жизни пенсионеров, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Кремль ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию

пенсионерыДмитрий ПесковКремль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Все мнения
О проекте