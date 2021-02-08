Песков рассказал о планах по улучшению жизни пенсионеров в России

Фото: Администрация президента РФ

В направлении улучшения жизни пенсионеров в России с 1990-х годов проделан огромный путь, но он недостаточен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля.

Он отметил, что нельзя жить все время прошлым, нужно всегда смотреть в будущее. Представитель Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в плане пенсионного обеспечения в стране еще предстоит много работы.

Песков пояснил, что в одночасье невозможно всем сделать большие пенсии, но поэтапно работа в этом направлении ведется.

— Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен. Президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом. Притом вы видите, что динамика поступательная, — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что государство поэтапно принимает меры по улучшению жизни пенсионеров, сообщает РИА Новости.

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