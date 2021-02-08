Роза Сябитова объяснила, кому можно заключать неравные браки
Сваха Роза Сябитова рассказала со ссылкой на исследования ученых, что только мужчины могут жениться на молодых женщинах. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Так, по словам телеведущей, мужская репродуктивная функция играет большую роль в истории человечества, а также влияет на продолжительность жизни цивилизации.
— Задача же женского долголетия сводится не только к обеспечению хороших условий жизни для потомства (своих детей и внуков), но и к передаче «генов долголетия» этому потомству как преимущества перед теми, у кого мамы и бабушки ушли из жизни рано, — отметила Сябитова.
Кроме того, она уточнила, что мужчина несет ответственность за количественную «сторону» рода, а женщина — за качественную. По ее словам, такое распределение правильное.
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