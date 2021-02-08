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Роза Сябитова объяснила, кому можно заключать неравные браки
Фото: instagram.com/syabitova_roza

Роза Сябитова объяснила, кому можно заключать неравные браки

Юлия Ямпольская

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Сваха Роза Сябитова рассказала со ссылкой на исследования ученых, что только мужчины могут жениться на молодых женщинах. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам телеведущей, мужская репродуктивная функция играет большую роль в истории человечества, а также влияет на продолжительность жизни цивилизации.

— Задача же женского долголетия сводится не только к обеспечению хороших условий жизни для потомства (своих детей и внуков), но и к передаче «генов долголетия» этому потомству как преимущества перед теми, у кого мамы и бабушки ушли из жизни рано, — отметила Сябитова.

Кроме того, она уточнила, что мужчина несет ответственность за количественную «сторону» рода, а женщина — за качественную. По ее словам, такое распределение правильное.

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