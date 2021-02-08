Выездная паллиативная служба начала работать в столичном районе Преображенское

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Еще одна выездная бригада паллиативной службы начала работу в столице. Она будет обслуживать восточные районы Москвы, в том числе Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Метрогородок, Преображенское, Северное Измайлово, Восточный и Измайлово. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в понедельник, 8 февраля.

Медики будут оказывать помощь пациенту на дому по персональному графику. Врач или медсестра смогут сделать обезболивание, облегчить симптомы заболевания, доставить оборудование или расходные материалы. Помимо этого, специалисты смогут оказать необходимую психологическую поддержку и дать консультацию по уходу за больными.

— Оказание паллиативной помощи непосредственно по месту пребывания пациента и его семьи, создание наиболее комфортных и достойных условий жизни в последние месяцы, дни и часы жизни — это главные задачи отделений выездной паллиативной помощи, — рассказала заместитель главврача Центра паллиативной помощи Елена Елканова.

По ее словам, в ближайший год планируется открытие еще трех выездных служб, в каждую из которых войдут пять врачей, шесть–семь медицинских сестер, а также социальные работники.

Уточняется, что в настоящее время в столице работают 15 выездных служб паллиативной помощи, которые наблюдают на дому более 10 000 пациентов единовременно.

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