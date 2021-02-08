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Власти рассказали, когда снимут ограничения на культурно-массовые мероприятия в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти рассказали, когда снимут ограничения на культурно-массовые мероприятия в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Ограничения на культурно-массовые мероприятия в столице снимут, когда это позволят показания по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

— У нас осталось не такое большое количество ограничений. В первую очередь это касается культурно-массовых мероприятий, где у нас есть ограничения на посещение театров по количеству занятых мест — не более 50 процентов. Мы внимательно следим за динамикой развития заболевания. Как только показания позволят нам это сделать, ограничение будем снимать, — цитируют заммэра РИА Новости.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что соблюдение всех эпидемиологических требований по коронавирусу позволяет снимать часть ограничений в столице. Также, по его словам, выручка в столичных ресторанах выросла на 10 процентов после отмены ограничений на работу в ночное время.

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культурные мероприятияВладимир Ефимовснятие ограничений
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