Сотрудники соцзащиты помогут семье выпавшей из окна школьницы в столице

Фото: Денис Воронин /Агентство «Москва»

Сотрудники соцзащиты окажут помощь семье 11-летней девочки, выпавшей из окна многоэтажки на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как уточняется в сообщении, пострадавшая в результате падения девочка получает необходимую медицинскую помощь в больнице.

Полиция уточняет все обстоятельства трагедии. Известно, что семья школьницы ранее не обращалась за социальной помощью.

— После выписки ребенка из больницы, специалисты соцзащиты встретятся с родителями и девочкой. Вся необходимая помощь будет оказана, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ сообщили, что школьницу госпитализировали с множественными переломами после падения из окна многоэтажки на севере Москвы.

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