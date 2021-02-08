Идею убрать крепкий алкоголь из магазинов прокомментировали в Госдуме

Закупка образцов вина для проверки качества в ТЦ «Аркадия»

Предложение убрать с полок продуктовых магазинов крепкий алкоголь прокомментировал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Об этом сообщает RT.

— В идеале это может быть той точкой, к которой мы должны стремиться. Но мне кажется, что на данный момент это сделать не совсем реально. Сама идея правильная — важно, чтобы крепкий алкоголь продавался в специализированных магазинах, а не в продуктовых, — объяснил Николай Говорин.

По его мнению, нужно учитывать те условия, в которых находится бизнес в связи с ограничительными мерами, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Эксперт подчеркнул, что решить вопрос такого масштаба в один момент не получится. При этом он подчеркнул, что в Москве и ряде крупных российских городов сложилась одна ситуация, а в небольших населенных пунктах — совсем другая.

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