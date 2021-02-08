Опрос показал, как россияне относятся к удаленной работе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Каждый третий работающий житель России хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома. Об этом говорят результаты опроса компании «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что наиболее предпочтительным форматом работы (44 процента) для жителей является постоянная занятость в офисе, семь процентов выбрали полностью удаленный режим, а 33 процента — смешанный формат.

В минувшем году 33 процента горожан опробовали удаленный формат работы: 27 процентов — на временной основе, шесть процентов — на постоянной. Доля тех, кто работал на удаленке на постоянной основе, выросла за год в два раза — до 11 процентов. Свое жилье считают подходящим для дистанционной работы 59 процентов трудоустроенных россиян.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян во всех регионах страны.

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