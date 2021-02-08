Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опрос показал, как россияне относятся к удаленной работе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Опрос показал, как россияне относятся к удаленной работе

Юлия Ямпольская

Общество

Каждый третий работающий житель России хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома. Об этом говорят результаты опроса компании «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что наиболее предпочтительным форматом работы (44 процента) для жителей является постоянная занятость в офисе, семь процентов выбрали полностью удаленный режим, а 33 процента — смешанный формат.

В минувшем году 33 процента горожан опробовали удаленный формат работы: 27 процентов — на временной основе, шесть процентов — на постоянной. Доля тех, кто работал на удаленке на постоянной основе, выросла за год в два раза — до 11 процентов. Свое жилье считают подходящим для дистанционной работы 59 процентов трудоустроенных россиян.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян во всех регионах страны.

Читайте также: Россияне назвали желаемую сумму накоплений к пенсии

опросыРоссияудаленка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Все мнения
О проекте