Восстановлено движение транспорта на Малой Грузинской улице
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 12 Карта всех событий
Проезжая часть в районе дома 12 на улице Малая Грузинская полностью освобождена после пожара в жилом здании.
— Проезжая часть полностью освобождена, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».
Ранее сообщалось, что в жилом здании на Малой Грузинской загорелась квартира на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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