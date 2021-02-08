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Восстановлено движение транспорта на Малой Грузинской улице
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Восстановлено движение транспорта на Малой Грузинской улице

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 12 Карта всех событий

Проезжая часть в районе дома 12 на улице Малая Грузинская полностью освобождена после пожара в жилом здании.

— Проезжая часть полностью освобождена, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Ранее сообщалось, что в жилом здании на Малой Грузинской загорелась квартира на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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