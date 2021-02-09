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Евгения Медведева пожаловалась на проблемы с весом
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Евгения Медведева пожаловалась на проблемы с весом

Татьяна Плотникова

Звезды

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что столкнулась с проблемами с весом после перенесенной коронавирусной инфекции.

Как пояснила спортсменка в своем Instagram, из-за тяжелого течения болезни она сильно похудела и до сих пор не может набрать нужный вес. При этом Медведева подчеркнула, что нормально питается, однако вес «куда-то девается постоянно».

— Я до сих пор не могу набрать вес в полной мере, все равно я после болезни немного поправилась, но не настолько, насколько мне нужно, — рассказала фигуристка.

Тем не менее, Медведева призвала поклонников не переживать за нее.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что у Медведевой диагностирован коронавирус. Позднее спортсменка поделилась подробностями своей болезни. В декабре Евгения Медведева возобновила тренировки на льду.

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