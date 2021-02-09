Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар произошел на складе в Южном Бутове
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел на складе в Южном Бутове

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Синельниковская улица, 1А Карта всех событий

Пожар вспыхнул в складском здании, расположенном в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает столичный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что горит здание по адресу Синельниковская улица, дом 1А. К настоящему времени возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали. По данным администрации склада, в здании не должны находиться люди, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Человек погиб при пожаре на севере Москвы

МЧСМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте