Пожар произошел на складе в Южном Бутове

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Россия, Москва, Синельниковская улица, 1А Карта всех событий

Пожар вспыхнул в складском здании, расположенном в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает столичный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что горит здание по адресу Синельниковская улица, дом 1А. К настоящему времени возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали. По данным администрации склада, в здании не должны находиться люди, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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