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Пожар на складе в Южном Бутове ликвидировали
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожар на складе в Южном Бутове ликвидировали

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Синельниковская улица, 1А Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в складском здании в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказали в московском главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, на месте происшествия работают сотрудники лаборатории ГУ МЧС РФ по Москве. Пробные замеры не выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала, сообщается на официальном сайте столичного МЧС.

Ранее стало известно, что пожар произошел в здании по адресу Синельниковская улица, дом 1А. Площадь возгорания достигала 400 квадратных метров.

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