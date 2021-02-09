Высокая пищевая ценность: диетолог раскрыла секреты эффективного похудения

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Шведский диетолог Сигне Сванфельдт посоветовала тем, кто хочет похудеть похудеть, внимательно изучать пищевую ценность продуктов. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает издание Daily Express.

По словам эксперта, это единственный способ избежать употребления в пищу избыточного количества сахара, насыщенных жиров и других добавок. Пищевую ценность обычно указывают на упаковке продуктов.

— Необходимо, чтобы пища, которые вы потребляете, имела высокую пищевую ценность. Это значит, что она должна отличаться высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов, при малом содержании добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров, — уточнила врач.

Помимо этого худеющим стоит меньше думать о сброшенных килограммах, лучше понять, зачем их необходимо сбросить.

— Стремитесь ли вы похудеть для того, чтобы улучшить здоровье? Чтобы лучше себя чувствовать, стать энергичнее, играть со своими детьми или продлить себе жизнь? Если вы сосредоточитесь не на самом похудении, а на причине, которая к нему толкает, вам будет проще достичь своей цели, — отметила диетолог.

Также специалист посоветовала не делать много физических упражнений. По ее словам, это может не помочь при похудении.

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