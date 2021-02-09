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Еще две линии метро в Петербурге построят к концу 2024 года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще две линии метро в Петербурге построят к концу 2024 года

Елена Фролова

Транспорт

Новые линии метро в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию только к концу 2024 года. Изначально планировалось открыть их в 2019 году, но сроки передвигали до 2022 года. Как сообщают «Невские новости», новый перенос дедлайна городские власти объяснили уменьшением лимитов бюджетных обязательств.

Накануне (8 февраля — прим. «ВМ») стало известно, что по контракту строительство новых веток метро завершится не раньше середины декабря 2024 года. Речь идет о прокладке коричневой и оранжевой линий. В связи с этим открытие станций «Горный институт» и «Театральная» на Лахтинско-Правобережной ветке, а также «Юго-Западной» и «Путиловской» на Красносельско-Калининской ожидается через три года.

Тем временем московские власти собираются рассмотреть вопрос о соединении двух радиусов Калининско-Солнцевской линии после 2023 года.

Читайте также: Одиннадцать новых станций метро планируется открыть на БКЛ в 2021 году

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