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Иммунолог перечислила признаки ослабленного иммунитета
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунолог перечислила признаки ослабленного иммунитета

Юлия Ямпольская

Здоровье

При ослабленном иммунитете вырисовывается четкая клиническая картина, которую опасно игнорировать. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Людмила Сизякина.

По ее словам, признаком сбоя в работе иммунной системы являются частые респираторные заболевания или рецидивирующие хронические состояния, например, воспаление легких, бронхит и герпес. Кроме того, на коже могут появиться гнойники и фурункулы.

— При обнаружении данных симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы выявить, что именно мешает правильно работать иммунитету, — цитирует врача «Российская газета».

Если человек будет полноценно питаться и придерживаться здорового образа жизни, тогда можно говорить о хороших защитных силах организма. Для этого нужно включать в ежедневный рацион большое количество белка, ведь из него синтезируются иммуноглобулины, которые помогают противостоять вредным вирусам и бактериям. Также немалую роль играют положительные эмоции и витамины, заключила специалист.

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