Риелтор объяснил, на что обратить внимание при покупке вторички

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Перед приобретением жилья на рынке вторичной недвижимости будущему владельцу нужно в первую очередь обратить внимание на несколько важных моментов, среди которых анализ информации и ликвидность. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на слова риелтора, основателя агентства недвижимости Евгения Яшенкова.

Первое подозрение у покупателя должен вызвать тот факт, что продается квартира с хорошим ремонтом, но в неухоженном подъезде (или доме) и неблагополучном районе. В частности, стоит насторожиться, если это жилье дешево стоит.

— В таком случае обязательно узнайте причину, а еще лучше, если вы не будете ввязываться в эту сделку, — отметил эксперт.

Кроме того, важно удостовериться в прозрачности сделки. Специалисты советуют при первой же встрече с риелторами изучить документы на недвижимость. Так, можно выяснить, согласованы ли БТИ (Бюро технической инвентаризации — прим. «ВМ») перепланировки, в случае если они есть в квартире.

Как поясняют аналитики, по итогам прошлого года спрос на вторичное жилье увеличился на 35 процентов, а стоимость — на 85 процентов.

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