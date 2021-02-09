Столичные вузы подготовили новые онлайн-занятия для участников «Московского долголетия»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Несколько столичных вузов подготовили для участников «Московского долголетия» новые онлайн-занятия, среди которых уроки по дизайну интерьеров, садоводству, иностранным языкам, психологии и другие мероприятия.

Бесплатные занятия стартуют уже 15 февраля и будут осуществляться на платформе Zoom. Для того чтобы принять в них участие, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Так, преподаватели Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на онлайн-курсе по психологии и популярной медицине расскажут москвичам, как победить стресс, правильно планировать день и заботиться о здоровье.

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова подготовил для «Московского долголетия» два онлайн-курса по дизайну. Первый из них посвящен домашнему интерьеру, второй — декору садового участка.

Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова приглашает москвичей посетить онлайн-уроки по истории искусств, посвященные памятникам и истории мирового искусства. Занятия стартуют 16 февраля.

Московский политехнический университет на курсах по английскому и немецкому языкам с нуля познакомит учащихся с алфавитом, произношением слов, а также грамматикой и лексикой.

С подробным расписанием можно ознакомиться на странице проекта «Московское долголетие».

Читайте также: Выставка в честь 200-летия со дня рождения Фета пройдет в столице