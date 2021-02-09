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«Грустный трек»: Бузова выпустила песню после расставания с Давой
Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

«Грустный трек»: Бузова выпустила песню после расставания с Давой

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила новую песню «Грустный трек», которую она выпустила после расставания с блогером Давидом Манукяном, больше известным как Дава. Фрагмент клипа появился на странице звезды в социальной сети Instagram.

По словам Бузовой, в песню она вложила всю душу. Исполнительница обратилась к поклонникам, отметив, что после прослушивания композиции они ее поймут.

— В нем поет моя душа... — написала Бузова.

Накануне бывший возлюбленный певицы Давид Манукян также представил свою новую песню, которую посвятил расставанию с девушкой.

Ранее Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом.

Читайте также: «Сколько пролито слез»: Бузова заговорила о своей боли после выхода трека Давы

Ольга БузоваДавид Манукянпесня
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