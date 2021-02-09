Названы последствия употребления кофе во время беременности

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Ученые установили, что потребление кофе опасно во время беременности. Об этом свидетельствуют данные исследования Медицинского центра Университета Рочестера.

По словам специалистов, напиток может менять важные мозговые процессы плода, что выливается в поведенческие проблемы в более позднем возрасте. Ученые анализировали снимки мозга детей в возрасте 9-10 лет. Структурные изменения в мозге выявили у тех, чьи матери употребляли кофеин во время беременности.

— Речь идет о небольшом эффекте, который не приведет к катастрофе. Однако минимальные, но при этом заметные проблемы с поведением могут возникать, — цитирует доктора Джона Фокса портал МедикФорум.

В рамках исследования специалисты использовали сканы мозга свыше девяти тысяч участников. Ученые сделали вывод, что следы белого вещества, которые формируют связи между областями мозга, менялись, если мамы детей употребляли кофеин во время беременности.

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