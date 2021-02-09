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Вильфанд назвал минувший январь одним из самых хмурых месяцев за всю историю в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Вильфанд назвал минувший январь одним из самых хмурых месяцев за всю историю в Москве

Анастасия Колоскова

Город

За весь январь 2021 года москвичи могли наблюдать солнце над городом в течение всего десяти часов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Солнце появлялось в течение четырех дней, в остальные дни москвичи не видели лучей солнца. Это один из самых хмурых месяцев за всю историю, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

По его словам, несмотря на сильные морозы во второй декаде января, в целом первый месяц текущего года был теплее нормы на три–четыре градуса.

Ранее Вильфанд сообщил, что морозы в Европейской России могут вернуться до конца зимнего периода, но они будут уже не такими сильными.

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