Вильфанд назвал минувший январь одним из самых хмурых месяцев за всю историю в Москве
За весь январь 2021 года москвичи могли наблюдать солнце над городом в течение всего десяти часов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Солнце появлялось в течение четырех дней, в остальные дни москвичи не видели лучей солнца. Это один из самых хмурых месяцев за всю историю, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
По его словам, несмотря на сильные морозы во второй декаде января, в целом первый месяц текущего года был теплее нормы на три–четыре градуса.
Ранее Вильфанд сообщил, что морозы в Европейской России могут вернуться до конца зимнего периода, но они будут уже не такими сильными.
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