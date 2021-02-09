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Более 900 столичных школьников участвовали в первом этапе чемпионата лидерских навыков
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 900 столичных школьников участвовали в первом этапе чемпионата лидерских навыков

Юлия Ямпольская

Город

В первом этапе чемпионата по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 участвовали свыше 900 учащихся столичных школ. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что школьники занимались решением кейсов от работодателей ведущих российских компаний и рекрутинговых агентств.

— Учащиеся искали новые идеи для реально существующих проектов, анализировали противоречивые убеждения, формулировали обоснование оценок, придумывали общие активности для разных организаций, решали конфликтные ситуации и предлагали эффективные пути взаимодействия, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, 500 участников, показавших наилучшие результаты, пригласили на второй этап чемпионата: игровой онлайн-турнир «Мегаполис-2035». Он пройдет в период с 8 по 28 февраля 2021 года. Так, участники объединятся в команды и будут вместе работать над проектом, передает агентство городских новостей «Москва».

На втором этапе они должны продемонстрировать как высокие командные результаты, так и набрать максимальное количество баллов индивидуально. В финале окажутся наиболее активные участники, которые обладают навыками, необходимыми для успешной карьеры в любой компании.

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