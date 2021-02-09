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Роскомнадзор запустил мобильное приложение для жалоб на запрещенную информацию в Сети
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роскомнадзор запустил мобильное приложение для жалоб на запрещенную информацию в Сети

Юлия Ямпольская

Технологии

Роскомнадзор запустил в пилотном режиме мобильное приложение для ускоренной подачи гражданами жалоб на размещенную в Сети запрещенную информацию. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что целью приложения РКН является повышение оперативности удаления из интернета запрещенной информации. Кроме подачи жалобы на зловредный контент, сервис поможет отследить этапы ее рассмотрения.

Бета-версию приложения пользователи смогут скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через портал госуслуг и не требует дополнительной регистрации.

В ведомстве рассказали, что цифровой инструмент повысит защиту граждан от социально-опасного контента. Кроме того, приложение дополнит канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено свыше 2,7 миллиона сообщений об информации в интернете, нарушающей законодательство РФ.

За восемь с небольшим лет с начала действия профильного закона в Роскомнадзор поступило и рассмотрено более 315 тысяч заявлений о детской порнографии, порядка 643 тысяч — о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысячи — о призывах к самоубийству, примерно 1,5 миллиона — о нелегальных азартных играх.

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