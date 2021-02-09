Пока рано: иммунолог рассказал, стоит ли снимать маски

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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается. Об этом свидетельствуют данные ежедневной статистики. Но это не является поводом для того, чтобы расслабляться, и маски пока снимать не стоит. Так считает иммунолог Николай Крючков. Об этом сообщает ФАН.

В настоящее время во всех российских городах начали снимать ограничения, которые были введены для профилактики распространения новой инфекции. Потихоньку люди возвращаются к прежней жизни. Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отменить ношение масок могут уже в этом году.

Иммунолог Николай Крючков прокомментировала это заявление и рассказал, когда стоит ожидать следующую волну COVID-19.

— Думаю, что пока говорить о прекращении ношения масок рано, потому что сейчас все же разгар пандемии, — отметил эксперт.

Он уточнил, что, по статистике, заражению коронавирусом подвергаются более 16 тысяч человек в сутки. Эта цифра выше критических показателей первой волны. Именно поэтому лучше пока носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

По словам иммунолога, осенью 2021 года стоит ожидать очередную волну коронавируса. Однако она будет не такой значительной, как вторая.

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