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Устроившегося на стажировку в метро школьника пригласили в центр профориентации
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Устроившегося на стажировку в метро школьника пригласили в центр профориентации

Анастасия Чанцева

Город

Московского школьника Михаила, который мечтает работать вметро, пригласили в центр профориентации, чтобы он мог поближе познакомиться с будущей профессией.

— Хотим, чтобы мечта мальчика — работать в мосметро — исполнилась. Поэтому приглашаем Михаила и других фанатов в клуб любителей метро в центре профориентации. А если впоследствии он будет осваивать профессию, связанную с транспортом, мы с удовольствием позовем его на стажировку! — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В ведомстве добавили, что мальчика также ждет подарок от заместителя мэра Максима Ликсутова: альбом с картами «Тройка».

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик позвонил дежурному по станции «Хорошевская» и заявил, что якобы по распоряжению «сверху» к ним прибудет стажер. Через некоторое время мальчика встретили и приняли за стажера.

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несовершеннолетние детиМаксим ЛиксутовМосковский метрополитен
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